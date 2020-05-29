В Узбекистан из-за пандемии вернулись почти полмиллиона трудовых мигрантов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Почти полмиллиона граждан Узбекистана, находившихся в трудовой миграции за рубежом, вернулись на родину из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.

"Около 498 тысяч граждан Узбекистана, вернувшихся на Родину, - трудовые мигранты без постоянного дохода", - сказал Мухитдинов в ходе вебинара, организованного совместно с Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает пресс-служба министерства, Мухитдинов отметил, что вследствие пандемии рынок труда Узбекистана испытывает огромное давление из-за роста числа безработных.

По оценке ведомства, из-за карантинных ограничений почти 400 тысяч предприятий временно прекратили работу или сократили рабочую нагрузку, около 150 тысяч человек вынужденно остались без работы.

Замминистра подчеркнул, что в таких обстоятельствах как никогда важно приложить усилия для создания новых рабочих места.

Согласно официальным данным узбекской стороны, сейчас на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,2 млн человек, находятся 2,5 млн граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе около 2 млн - в России.