367 граждан Узбекистана перешли границу России с Казахстаном и отправились домой

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Более трехсот граждан Узбекистана, собравшихся в Самарской области в надежде вернуться на родину, в субботу переправлены через российско-казахстанскую границу на пограничном пункте "Машатково" в Оренбургской области, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса Узбеков и Узбекистанцев Диляра Сабирова.

"Процесс перехода через границу идет с самого утра, на настоящий момент все 367 граждан Узбекистана покинули Россию. Они перешли российско-казахстанскую границу. На территории Казахстана сели на автобусы, арендованные властями Узбекистана, и отправились на родину", - рассказала она.

На прошлой неделе первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов сообщал, что почти полмиллиона граждан республики, находившихся в трудовой миграции за рубежом, вернулись на родину из-за пандемии коронавируса.

Власти Узбекистана с 30 марта из-за угрозы COVID-19 закрыли все аэропорты и полностью приостановили регулярное авиасообщение. Также были приостановлены пассажирские чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Президент страны Шавкат Мирзиеев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тыс. граждан республики, находящихся в РФ, подали заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.