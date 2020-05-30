Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 30.05В России 396 575+8 952В мире 5 924 275+115 329

Индия с 8 июня приступит к поэтапному выходу из режима изоляции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Индии начинают с 8 июня постепенно отменять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса, сообщает в субботу издание The Hindustan Times.

Ряд зон, где эпидемиологические показатели считаются неблагоприятными, останется в изоляции до 30 июня.

Пандемия коронавируса

Что касается остальных территорий, то на первой фазе отмены изоляции 8 июня разрешат возобновить деятельность для публики местам религиозного поклонения, отелям, ресторан, торговым центрам. В то же время Минздрав Индии в сотрудничестве с другими ведомствами будет добиваться соблюдения социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу школы, колледжи и образовательные учреждения. Предполагается, что власти различных индийских штатов для начала проведут консультации с родителями и другими заинтересованными сторонами, а затем примут решение об открытии учреждений - в июле 2020 года.

Однако пока что под запретом останутся международные пассажирские авиаперевозки, кинотеатры, бассейны, парки развлечений, театры, бары, залы массовых собраний. На третьем этапе, после анализа ситуации, будет принято решение о датах возобновления социальных, политических, культурных и религиозных мероприятий с участием большого числа людей.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая.

Между тем, по данным статистического сайта Worldometer, в Индии выявлены 175 434 случая коронавируса. 4 983 инфицированных скончались, 82 945 выздоровели.

Хроника коронавируса. Май.

41
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч. На фото: художник Лерой Нью в защитной маске из пластиковых бутылок в своей студии в Кесон-Сити.В Сингапуре в такси начали устанавливать пластиковые перегородки для защиты пассажиров от коронавируса28 мая. В Москве повторно продезинфицировали Казанский вокзал. 28 мая. На пляжи Сиднея вынесло тысячи медицинских масок и пластиковых контейнеров, которые были потеряны грузовым судном APL England во время шторма.27 мая. Члены "Объединения коренных народов Бразилии" (APIB ) призвали обратить внимание на смертность в племенах. APIB зарегистрировал более 980 случаев COVID-19 и минимум 125 смертей.27 мая. Один из ресторанов Парижа начал тестировать защитные перегородки в виде абажуров из оргстекла.27 мая. В индийском Гандинагаре фотостудия начала печатать портреты клиентов на масках.26 мая. В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусства.26 мая. Работники больницы в индонезийском Тангеранге ежедневно устраивают утреннюю зарядку для пациентов.26 мая. Канарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности. Пандемия затронула острова значительно меньше, чем материковую Испанию. По состоянию на 25 мая там зарегистрировано 2,3 тыс. случаев (в Испании в целом – 236 тыс.).25 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима ЧП в Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии. В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.25 мая. В Милане военная авиация устроила авиашоу, чтобы поддержать врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.21 мая. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых.20 мая. В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.20 мая. В торговом центре в Бангкоке установили лифт c педалями вместо кнопок в целях борьбы с распространением инфекции.19 мая. Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.19 мая. В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч. На фото: художник Лерой Нью в защитной маске из пластиковых бутылок в своей студии в Кесон-Сити.
Индия Коронавирус

Новости

В НАСА не исключили новой отсрочки запуска пилотируемого корабля Crew Dragon

Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами

Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами

Более 25 тыс. остающихся из-за COVID-19 за рубежом россиян хотят вернуться на родину

Более 25 тыс. остающихся из-за COVID-19 за рубежом россиян хотят вернуться на родину

Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер

Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

США планируют отправить в Тунис военных для противодействия России в регионе

Прототип межпланетного корабля SpaceX взорвался при испытании двигателя

Запуск американского космического корабля Crew Dragon перенесли на июнь

Запуск американского космического корабля Crew Dragon перенесли на июнь
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

Трамп обвинил Китай и ВОЗ в распространении коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');