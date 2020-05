Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая в субботу стартовала на орбиту с новым американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, совершила автоматическую успешную посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-производитель SpaceX.

Посадка отделившейся от ракеты-носителя первой ступени была осуществлена через девять минут после запуска. Платформа Of Course I Still Love You ожидала ее у побережья штата Флорида.

Как сообщалось, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу успешно стартовал на орбиту.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:15 мск).

Пуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.