Стартовал первый за девять лет американский корабль с астронавтами

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс (справа налево) наблюдают за стартом ракеты Falcon 9 во Флориде Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту в субботу успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета, сообщило НАСА.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени). Полет был назначен 27 мая, но за 15 минут до старта его отложили из-за плохой погоды. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 31 мая.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года. Тогда прекратили полеты многоразовых шаттлов. Последний в космосе побывал шаттл "Атлантис".

Через 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту и направится к МКС.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 отделится и автоматически приземлится на плавучую платформу Of Course I Still Love You у берегов Флориды.

Если во время полета ракеты произойдет нештатная ситуация, то будет задействована система аварийного спасения, и от ракеты будет отстрелен спускаемый аппарат с экипажем. Он оснащен восемью мощными двигателями Super Draco, которые могут отвести капсулу от аварийной ракеты. После этого спускаемый аппарат с парашютами приземлится в Атлантическом океане.

Зачем нужен новый корабль

В случае успеха Crew Dragon получит сертификат НАСА на регулярные коммерческие рейсы к МКС. В марте прошлого года такой же корабль успешно слетал на станцию без астронавтов. Он разработан на базе грузового корабля компании SpaceX, который последние восемь лет доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.

Капсула Crew Dragon может вместить семерых астронавтов, но в полетах НАСА будут участвовать не более четырех. На корабле есть туалетная комната со шторкой. Его максимальный груз достигает 3 307 килограммов.

Корабль может пристыковаться к МКС и оставаться в таком положении до 210 дней.

Crew Dragon доставляется на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, которую тоже разработала SpaceX. Первая ступень этой ракеты приземляется на плавучую платформу, и после посадки ее можно использовать снова.

SpaceX планирует возить на Crew Dragon космических туристов.

С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае НАСА договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 миллиона одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.