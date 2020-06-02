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Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством

Окружная судмедэкспертиза признала смерть Флойда убийством
Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда была убийством.

В отчете округа говорится, что Флойд испытал "остановку сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в понедельник адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп заявил, что независимое вскрытие показало, что смерть Флойда была убийством и что он умер от асфиксии из-за сдавливания шеи.

При этом, согласно первоначальному вскрытию судмедэксперта, не было "никаких физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения".

В отчете окружного судмедэксперта также говорилось, что у Флойда были атеросклеротические и гипертонические заболевания сердца.

Между тем, независимое вскрытие показало, что у Флойда не было никаких сопутствующих заболеваний.

Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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