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Brent подорожала до $38,64 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на вторник на сигналах о том, что нефтедобывающие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия, могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. По данным источников The Wall Street Journal, встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня.

Экономический кризис

К 8:00 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,84%), до $38,64 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $0,48 (1,3%), до $38,32 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,51%) до $35,62 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,05 (0,1%), до $35,44 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. По условиям соглашения, по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

"До тех пор, пока ОПЕК+ демонстрирует свою приверженность совместному сокращению добычи нефти, цены будут держаться в более высоких диапазонах", - отмечают эксперты AxiCorp.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия

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