Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом.

Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $34,96 за баррель, что на $0,33 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты выросли в цене на $0,5 (1,6%), до $35,29 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на $0,29 (0,8%), до $35,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,44 (1,31%) - до $33,27 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась до $33,71 за баррель, поднявшись на $0,9 (2,7%).

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

"Мы наблюдаем повышенную волатильность на нефтяном рынке в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Кванграэ Ким.

"Также остаются вопросы о том, смогут ли страны ОПЕК+ сохранять нынешние темпы сокращения добычи в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.