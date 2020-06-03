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В Бразилии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса за сутки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 262 человека - это самый высокий показатель смертности в стране с начала пандемии COVID-19, сообщил бразильский Минздрав.

Общее число жертв инфекции достигло 31 936 человек, число инфицированных - 555 383.

Несмотря на удручающую статистику, некоторые бразильские лидеры, включая президента Жаира Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса.

"Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба", - сказал президент журналистам во вторник.

Бразилия коронавирус

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