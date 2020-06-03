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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,27 млн человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло в мире 375 632 человек, увеличившись за сутки на 3 595, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 270 758 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 100 280 против 106 886 сутками ранее, излечились почти 2,7 млн. человек.

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По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразился 6 371 661 человек, количество смертельных случаев превысило 377 тысяч, излечились 2,9 млн.

Более 100 тысяч инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 811 357 (105 160 скончавшихся), Бразилии - 526 447 (29 337), Великобритании - 277 736 (39 127), Испании - 239 638 (27 127, новых летальных случаев за сутки нет), Италии - 233 197 (33 457), Индии - 198 706 (7 404), Франции - 189 348 (28 836), Германии - 183 549 (8 555), Перу - 170 039 (4 634), Турции - 164 769 (4 563), Иране - 154 445 (7 878), Чили - 105 158 (1 113).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 48,4 против 48,0 в понедельник. В США он достиг 323 человек, Испании - 580, Великобритании - 575, Италии - 554, Бразилии - 141, Франции - 442, Германии - 103, Турции - 54, Иране - 94, Индии - 4, Перу - 141, Чили - 58. В России на утро понедельника этот показатель составлял 33.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на утро вторника в России был выявлен 423 741 заболевший. Зафиксировано 5 037 летальных исходов, 186 985 человек вылечились.

Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Хроника коронавируса. Июнь.

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В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов
В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.
Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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