Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,27 млн человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло в мире 375 632 человек, увеличившись за сутки на 3 595, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 270 758 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 100 280 против 106 886 сутками ранее, излечились почти 2,7 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразился 6 371 661 человек, количество смертельных случаев превысило 377 тысяч, излечились 2,9 млн.

Более 100 тысяч инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 811 357 (105 160 скончавшихся), Бразилии - 526 447 (29 337), Великобритании - 277 736 (39 127), Испании - 239 638 (27 127, новых летальных случаев за сутки нет), Италии - 233 197 (33 457), Индии - 198 706 (7 404), Франции - 189 348 (28 836), Германии - 183 549 (8 555), Перу - 170 039 (4 634), Турции - 164 769 (4 563), Иране - 154 445 (7 878), Чили - 105 158 (1 113).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 48,4 против 48,0 в понедельник. В США он достиг 323 человек, Испании - 580, Великобритании - 575, Италии - 554, Бразилии - 141, Франции - 442, Германии - 103, Турции - 54, Иране - 94, Индии - 4, Перу - 141, Чили - 58. В России на утро понедельника этот показатель составлял 33.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на утро вторника в России был выявлен 423 741 заболевший. Зафиксировано 5 037 летальных исходов, 186 985 человек вылечились.

Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.