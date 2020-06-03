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В Армении зарегистрирован первый случай болезни Кавасаки у ребенка с коронавирусом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Армении зарегистрирован первый случай болезни Кавасаки у ребенка с подтвержденным диагнозом коронавируса.

"К сожалению, зарегистрирован первый случай синдрома Кавасаки у четырехлетнего ребенка, у которого диагностирован коронавирус. Учитывая международную статистику, мы заранее запаслись необходимыми иммуноглобулиновыми препаратами", - сообщил на своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, состояние ребенка врачи оценивают средней тяжести.

Синдром Кавасаки - слизисто-кожный лимфонодулярный синдром, который проявляется в виде некротизирующего системного поражения средних и мелких артерий. Заболевание характеризуется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 515 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 10524. За сутки скончались 15 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 229 человек. "Из них 170 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 59 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении единого информационного центра республики. Выздоровели после коронавируса в Армении 3454 человек (+27 за сутки).

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