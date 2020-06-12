Правительство Армении продлило режим ЧП по коронавирусу до 13 июля

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило на месяц режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Как говорится в решении правительства, режим ЧП продлевается с 13 июня до 13 июля.

Отмечается, что причины, по которым в Армении ранее объявлялся режим чрезвычайного положения, не устранены.

Правительственное решение будет поставлено на обсуждение созываемого в пятницу специального заседания парламента, после чего решение вступит в силу без голосования.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 612 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 15 281, сообщает в пятницу армянский единый информационный центр.

По данным центра, за сутки скончались 17 пациентов с коронавируса, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 344 человек. Отмечается, что из них 258 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 86 зараженных скончались по иным причинам.

Выздоровели после коронавируса в Армении 5 639 человек (+173 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 2 297 тестов на COVID-19.