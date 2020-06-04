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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Компания Илона Маска довела орбитальную группировку до 480 космических аппаратов

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США (4 июня 04:25 мск) со стартового комплекса LC-40 на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже восьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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