Корабль Crew Dragon с астронавтами вышел на орбиту

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту, сообщило НАСА.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Crew Dragon has separated from Falcon 9"s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Корабль Crew Dragon стартовал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени). Первая попытка запуска произошла 27 мая, но за 15 до старта полет отменили из-за плохой погоды.

Сейчас корабль Crew Dragon направляется к Международной космической станции (МКС), с которой должен состыковаться 31 мая.

Это последний испытательный полет корабля перед получением сертификата НАСА для коммерческих полетов. В марте прошлого года такой же корабль успешно слетал к МКС в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты НАСА летают на МКС российскими кораблями "Союз" за деньги. Ближайший такой полет состоится в октябре. НАСА заплатит Роскосмосу $90,2 миллиона на одно место на корабле.