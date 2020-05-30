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Корабль Crew Dragon с астронавтами вышел на орбиту

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту, сообщило НАСА.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

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Корабль Crew Dragon стартовал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по московскому времени). Первая попытка запуска произошла 27 мая, но за 15 до старта полет отменили из-за плохой погоды.

Сейчас корабль Crew Dragon направляется к Международной космической станции (МКС), с которой должен состыковаться 31 мая.

Это последний испытательный полет корабля перед получением сертификата НАСА для коммерческих полетов. В марте прошлого года такой же корабль успешно слетал к МКС в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты НАСА летают на МКС российскими кораблями "Союз" за деньги. Ближайший такой полет состоится в октябре. НАСА заплатит Роскосмосу $90,2 миллиона на одно место на корабле.

космос НАСА Crew Dragon SpaceX Falcon 9

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