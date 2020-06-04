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Установлен подозреваемый в резонансном похищении трехлетней британки из отеля в Португалии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - 43-летний гражданин Германии, отбывающий тюремный срок, стал подозреваемым в похищении и убийстве трехлетней Мадлен Макканн, которую выкрали из гостиничного номера в Португалии в 2007 году. Как сообщает BBC News, об этом объявил прокурор Брауншвейга Ханс Кристиан Вольтерс.

По его словам, следствие предполагает, что Мадлен мертва и ее похитителя подозревают в убийстве. Ранее еще ни одно официальное лицо не высказывалось настолько определенно о судьбе пропавшей. Ее тело так и не найдено. Британская полиция продолжает считать дело Мадлен делом о расследовании исчезнувшего человека.

В полиции Германии заявили, что продолжают устанавливать цепочку событий дня похищения. Там допустили, что похититель руководствовался сексуальными мотивами или что он вломился в номер семьи Макканнов, увидел спящих детей и спонтанно решил похитить Мадлен.

Подозреваемый был несколько раз осужден за сексуальные преступления в отношении детей. По данным полиции, он часто бывал в Португалии, в местности Алгарве, где отдыхали Макканны, где подрабатывал официантом, крал вещи из отелей и продавал наркотики.

Полиция обнародовала фотографии связанных с ним автомобилей - автодома Volkswagen и Jaguar. Следствие выяснило, что автодом в день пропажи девочки находился рядом с апартмент-отелем Ocean Club в Прайя-да-Луз, где отдыхали Макканны. Jaguar перешел к другому владельцу на следующий день.

3 мая 2007 года Кейт и Джерри Макканны уложили троих детей спать в номере гостиницы и пошли с друзьями в бар неподалеку. Когда они вернулись, двухлетние двойняшки были на месте, а Мадлен пропала. Через девять дней ей должно было исполниться четыре года.

После этого Мадлен начали искать по всей Европе. Последняя попытка расследовать ее исчезновение, которую лондонская полиция предприняла в 2011 году, стоила больше 11 млн фунтов, отмечает ВВС.

Родители Мадлен заявили, что до сих пор хотели только одного: найти ее, узнать правду и привлечь виновных к ответственности. Их адвокат отметил, что до сих пор полицейские ни в одной из стран, участвовавших в расследовании, не давали настолько конкретную информацию о подозреваемых.

Великобритания Португалия Мадлен Макканн Брауншуейг Прайя-да-Луз Алгарве Германия

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