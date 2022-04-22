Назван подозреваемый в похищении трехлетней британки из отеля в Португалии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Португальское следствие заявило, что подозреваемым по делу об исчезновении из отеля Ocean Club в Прайя-да-Луз трехлетней британки Мадлен Макканн с 20 апреля считается гражданин Германии, сообщает Sky News.

Его имя формально не названо, британские СМИ пишут, что это 45-летний Кристиан Брюкнер, который отбывает в Германии срок за торговлю наркотиками и изнасилование 72-летней женщины. Обвинения ему еще не предъявлены, но германские чиновники по запросу португальского следствия сообщили ему, что он стал подозреваемым по делу Мадлен. Он до сих пор отрицал вину.

В заявлении прокуратуры португальского города Фару говорится, что появление в деле формального подозреваемого не связано со сроками следствия, а связано с получением убедительных улик. Опрошенные Sky News юристы полагают, что следствие именно торопится с учетом сроков давности, определяемых португальскими законами.

О том, что в похищении и убийстве Мадлен Макканн заподозрили гражданина Германии, прокурор Брауншвейга Ханс Кристиан Вольтерс сообщал в 2020 году.

Трехлетняя девочка пропала 3 мая 2007 года из гостиничного номера вечером, когда ее родители уложили троих детей спать и ненадолго вышли в бар. Это произошло на курорте Алгарве. Ее до сих пор не нашли, британская полиция до сих пор считает ее пропавшей без вести. Родители девочки Кейт и Джерри вели активную кампанию по ее розыску.

Известно, что Брюкнер несколько лет до этого момента ездил из Алгарве в Германию и обратно в автодоме Volkswagen и, по его собственным словам, иногда подрабатывал на жизнь, распространяя наркотики. Sky News напоминает, что следствие им заинтересовалось после того, как через десять лет после исчезновения Мадлен он признался в ее похищении в баре в Германии. Сейчас следствие сосредоточилось на автодоме Брюкнера, добавляет телеканал.