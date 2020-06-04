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Силы Хафтара отошли на новые позиции вне Триполи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара покинули свои позиции, расположенные в Триполи, после призывов к возобновлению политического процесса урегулирования при посредничестве ООН, передает агентство Associated Press.

Командование армии сообщило о "передислокации" своих бойцов вне Триполи, однако указало, что битва за столицу еще не закончена.

В свою очередь силы Правительства национального согласия Ливии (ПНС) объявили, что восстановили контроль над всей территорией Триполи.

"В это историческое время мы объявляем, что все муниципальные границы Триполи освобождены", - сказал представитель ПНС.

Ранее в четверг премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж заявил, что намерен продолжать борьбу против ЛНА, пока не одержит полную победу.

Саррадж также призвал "военизированные формирования Хафтара оставить ливийский народ в покое". По его словам, Триполи в будущем не станет вести переговоры с Хафтаром.

Он добавил, что на сегодняшний момент его силы вернули под контроль все территории в окрестностях Триполи. "И это успех для всех нас", - указал Саррадж.

Ливия Триполи Халифа Хафтар

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