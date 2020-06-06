Правительственные силы Ливии атаковали позиции Хафтара у порта Сирт

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии наносят удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт, сообщает в субботу издание Al-Masdar со ссылкой на представителя ПНС.

Полковник Мухаммед Кануну на пресс-конференции в субботу подтвердил, что "ВВС осуществили пять авиаударов южнее Сирта по боевым машинам, в том числе (поставленным - ИФ) ОАЭ, террористов и наемников Хафтара".

Позднее турецкое агентство Anadolu сообщило, что силы ПНС начали операцию "Путь к победе": ее цель - очистить от ЛНА Сирт, район южнее этого порта, авиабазу "Джуфра".

Сирт расположен в 450 км к востоку от Триполи.

Весной этого года ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили, что полностью вернули контроль над столичным районом страны.

В свою очередь накануне представитель командования ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия под влиянием международных призывов отступила на 60 км от Триполи. В то же время он утверждал, что при отступлении силы ЛНА подверглись бомбардировкам.

Аль-Мисмари также обвинил Турцию "в несоблюдении каких-либо обязательств", которые должны были исполняться при отводе ЛНА от столицы Ливии.