В самопровозглашенных республиках Донбасса число жертв COVID-19 увеличилось до 33

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 429 случаев заболевания, девять человек скончались, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) общее число инфицированных увеличилось до 642, 24 человека умерли.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава ЛНР в пятницу, по состоянию на 5 июня, 341 человек выписан с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на коронавирус.

В среду, 3 июня, в Минздраве ЛНР сообщили, что всего в республике выявлено 419 случаев COVID-19, а летальных случаев зарегистрировано семь. Таким образом, по состоянию на пятницу зафиксировано 10 новых случаев заражения и еще два летальных исхода.

"В ДНР согласно проведенным исследованиям 4 июня, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19", - заявили в пятницу в Минздраве ДНР.

Кроме того, в республике за сутки зафиксирован новый летальный случай, общее число жертв коронавируса в ДНР увеличилось до 24.