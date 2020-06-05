Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

В самопровозглашенных республиках Донбасса число жертв COVID-19 увеличилось до 33

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 429 случаев заболевания, девять человек скончались, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) общее число инфицированных увеличилось до 642, 24 человека умерли.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава ЛНР в пятницу, по состоянию на 5 июня, 341 человек выписан с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на коронавирус.

В среду, 3 июня, в Минздраве ЛНР сообщили, что всего в республике выявлено 419 случаев COVID-19, а летальных случаев зарегистрировано семь. Таким образом, по состоянию на пятницу зафиксировано 10 новых случаев заражения и еще два летальных исхода.

"В ДНР согласно проведенным исследованиям 4 июня, выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19", - заявили в пятницу в Минздраве ДНР.

Кроме того, в республике за сутки зафиксирован новый летальный случай, общее число жертв коронавируса в ДНР увеличилось до 24.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ЛНР ДНР Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Волна беспорядков в США

Территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня из-за протестов

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

Волна беспорядков в США

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне

Силы Хафтара отошли на новые позиции вне Триполи

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');