Британская AstraZeneca начала производство вакцины от COVID-19, не закончив тестирование

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая ведет работу над вакциной от коронавируса, приступила к ее производству, сообщаетThe Guardian.

Издание уточняет, что компания, работающая вместе с Оксфордским университетом, начала производство вакцины еще до окончания испытаний и одобрения со стороны надзорных органов.

"Согласно нашим нынешним расчетам, данные поступят к концу лета, к августу, так что в сентябре мы будем знать, есть ли у нас вакцина или нет", - заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

На этой неделе в AstraZeneca объявили о сотрудничестве с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сывороток Индии для наращивания производства потенциальной вакцины до 2 млрд доз.

Сорио уточнил, что компания также создала отдельные производственные линии для вакцины в США, Европе, Индии и планирует аналогичные шаги в Китае. Он добавил, что работа над вакциной идет на некоммерческой основе, так что в случае неудачи компании рискует потерпеть убытки.

По данным The Guardian, Оксфордский университет начал испытание вакцины при участии сотен добровольцев еще в апреле, а на данный момент число участников достигло 1 тыс. человек. При этом в университете в мае заявляли о достигнутых значительных успехах. Кроме этого, исследователи сообщали, что в середине июня начнут испытания в Бразилии - стране, которая вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом (615 тыс. 870 человек).