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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от COVID-19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут, сообщает европейское издание Local со ссылкой на Минздрав ФРГ.

Пандемия коронавируса

AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сообщил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытию
ЕС Германия Италия Нидерланды Франция Коронавирус AstraZeneca Оксфордский университет

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