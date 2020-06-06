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РПЦ высказалась против попыток изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выразили надежду на то, что нынешний музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле не будет изменен, и храм не будет снова превращен в мечеть.

29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ЦК правящей Партии справедливости и развития изучить возможность превращения Софии в мечеть.

"Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились", - заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Поэтому, добавил он, хотелось бы надеяться на то, что этот храм и дальше будет оставаться музеем, что доступ в него будет открыт всем желающим, и подобные события не будут провоцировать межрелигиозную напряженность.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как подчеркнул митрополит, "для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом православия".

РПЦ Турция Стамбул собор Святой Софии

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