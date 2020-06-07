Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.

Зачинщики, в частности, разбивали полицейские автомашины. СМИ сообщают о разгромленных магазинах. Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео погромщики бьют витрины.

#BREAKING : Widespread looting and rioting are ongoing in #Brussels, #Belgium, EU 🇪🇺 as anti-police👮 brutality protests have turned violent. -PM pic.twitter.com/QIBqzY03v2 — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) June 7, 2020

На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет.

Телеканал RTBF сообщил, что, по его данным, полицейским удается нормализовать обстановку в квартале Матонге.

Беспорядки были развязаны после того, как у Дворца правосудия завершилась манифестация под лозунгом "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, на которую собралось около 10 тысяч человек.

#Update: Looks like it will get more serious by the hour in #Brussels in #Belgium! The violent protestors and rioters are marching away from police and look to find bricks or loose stones to be thrown towards the riot police. #Blacklivesmatter pic.twitter.com/H21Ph8ViOs — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 7, 2020

Она была организована движением "Belgian Network for Black Lives" как часть проходящих в эти дни в мире протестных акций, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.