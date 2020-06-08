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Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Беспорядки в Брюсселе, стрельба на юго-западе Москвы, арест российского диджея в Берлине по запросу США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы. Два человека пострадали. Неизвестный, по данным источника в правоохранительных органах, нетрезв и ведет себя неадекватно. С ним проживает дочь-подросток, однако неизвестно, находится ли она дома. По некоторым данным, ранее он мог возглавлять одно из предприятий Москвы, однако был уволен по соглашению сторон. Стрелок задержан.

- Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки. СМИ сообщают о разбитых полицейских автомобилях, разгромленных магазинах, также полицейских закидывали камнями и бутылками.На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы. Телеканал RTBF сообщил, что полицейским удается нормализовать обстановку.

- В соцсетях сообщили об аресте в Берлине диджея из РФ по запросу США. Семь дней назад он был арестован немецкой полиции по запросу департамента юстиции США, которые добиваются его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и незаконных действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции, сообщается на странице.

- Южная Корея впервые с открытия совместного офиса связи не смогла дозвониться до КНДР. Отсутствие ответа усилило опасения, что Север, возможно, выполняет свою угрозу закрыть отделение связи в знак протеста против пропагандистских листовок, критикующих власти КНДР, которые перебежчики и другие активисты на юге пересылают через границу. Тем временем представители министерства обороны Южной Кореи заявили, что военные линии связи между Сеулом и Пхеньяном работают в штатном режиме, и обе стороны разговаривают друг с другом по ряду горячих линий в понедельник утром.

- Аэропорт столицы Казахстана сменил код. Начиная с 8 июня 2020 года, Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло. Ранее за столичным аэропортом был закреплен код TSE - по старому названию города - Целиноград (до 1998 года).

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