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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:12Заразились
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В Китае от коронавируса излечились более 94% заболевших

Смертность составила 5,6% от общего числа больных

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - С начала эпидемии коронавируса CОVID-19 по конец мая в Китае от связанных с ним заболеваний излечились 78 307 инфицированных, скончались 4 634 человека. Таким образом, удалось вылечить 94,3% больных, смертность составила 5,6%, говорится в выпущенной Госсоветом КНР Белой книге по борьбе с инфекцией.

По состоянию на 31 мая общее число госпитализированных с коронавирусом составило 58 тыс. человек, на их лечение было израсходовано 1,35 млрд юаней ($190,1 млн). Лечение каждого больного обошлось в среднем в 23 тыс. юаней ($3,24 тыс.). В отдельных тяжелых случаях эта сумма возрастала до 150 тыс. юаней ($21,1 тыс.) и даже до 1 млн юаней ($140,8 тыс.). "Все расходы на лечение оплачивались государством", - говорится в книге.

В документе сообщается, что всего к борьбе с коронавирусом в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, было привлечено более 1 млн медицинских работников, из них - 540 тыс. провинциальных, 40 тыс. армейских. Остальные на добровольной основе прибыли в Хубэй для оказания помощи местным коллегам. Более 2 тыс. работников в процессе ухода за больными заразились, несколько десятков человек скончались.

Помощь медикам оказали 8,8 млн волонтеров, которые суммарно отработали почти 300 млн часов на 460 тыс. объектах.

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