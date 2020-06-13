В Пекине 10 тыс. человек проверят на COVID-19 после обнаружения коронавируса на рынке

Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус был выявлен накануне на крупном оптовом рынке "Синьфади" пекинского района Фэнтай, по решению местных властей все 10 тысяч работников рынка и продавцы сдадут тест на COVID-19, сообщила в субботу столичная газета "Синьцзин бао".

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося.

"Синьцзин бао" пишет, что рынок закрыт на санобработку с 03:00 по местному времени субботы (22:00 мск пятницы). Кроме "Синьфади" приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина.

"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. Руководство рынка сообщило, что для снабжения овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки.