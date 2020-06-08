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Южная Корея впервые с открытия совместного офиса связи не смогла дозвониться до КНДР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея не ответила на ежедневный телефонный звонок из Южной Кореи в понедельник впервые с момента открытия совместного офиса связи в 2018 году, заявило в Сеуле министерство по делам объединения двух Корей.

"Сегодня утром отделение связи попыталось связаться с Северной Кореей, но Север еще не ответил на этот звонок", - сказал представитель министерства Йо Санг Ки на регулярном брифинге для прессы.

"Это первый раз, когда Северная Корея не отвечает на наши звонки. Мы попытаемся снова позвонить сегодня днем, как и планировали", - добавил он.

Отсутствие ответа усилило опасения, что Север, возможно, выполняет свою угрозу закрыть отделение связи в знак протеста против пропагандистских листовок, критикующих власти КНДР, которые перебежчики и другие активисты на юге пересылают через границу.

Тем временем представители министерства обороны Южной Кореи заявили, что военные линии связи между Сеулом и Пхеньяном работают в штатном режиме, и обе стороны разговаривают друг с другом по ряду горячих линий в понедельник утром.

На прошлой неделе сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила, что Пхеньян может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя корейскими государствами, если северокорейские перебежчики не перестанут отправлять на территорию КНДР с помощью воздушных шаров из Южной Кореи пропагандистские листовки.

Политик отметила, что Пхеньян может пойти также на такие шаги, как "разрыв соглашения Север-Юг в военной области, которое вряд ли имеет какую-либо ценность", а также прекращение работы совместного индустриального парка "Кэсон" и закрытие совместного отделения связи Север-Юг.

КНДР Южная Корея

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