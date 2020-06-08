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Демократы в США представили законопроект о реформе полиции

Демократы в США представили законопроект о реформе полиции
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и демократы Конгресса США во время представления законопроекта о реформе полиции
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские демократы в ответ на убийство афроамериканца Джорджа Флойда представили в Конгресс законопроект, направленный на масштабное реформирование в полиции, пишет в понедельник издание The Hill.

Законопроект направлен на "прекращение жестокости полиции, привлечение полиции к ответственности, повышение прозрачности в работе полиции", - говорится в заявлении.

В частности, демократы требуют, чтобы сотрудники правоохранительных органов не имели права применять удушающие приемы. Инициатива предполагает создание специальной базы данных, где будет храниться информация о неправомерных действиях полиции. Полицейские по всей стране также будут обязаны носить камеру на своей одежде.

В преддверии оглашения законопроекта спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шуммер с соратниками партии в Капитолийском комплексе встали на одно колено на восемь минут и 46 секунд, ровно на тот временной промежуток, в течение которого полицейский держал колено на шее 46-летнего Флойда.

Пелоси и другие высокопоставленные демократические лидеры позже заявили, что их законопроект направлен на создание "значимых структурных изменений, которые гарантируют право каждого американца на безопасность и равное правосудие".

Сообщается, что шансы законопроекта на получение одобрения в Сенате неоднозначны, ведь там большинство остается за республиканцами.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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