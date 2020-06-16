Трамп анонсировал указ о реформе полиции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник представит исполнительный указ о реформе полиции на фоне растущих призывов к действиям после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

"Общая цель состоит в том, что мы добиваемся закона и порядка, и мы хотим, чтобы это было сделано честно, справедливо. Мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, анонсируя указ.

Он добавил, что во вторник выступит с речью, в которой объявит об этом указе.

Высокопоставленные сотрудники администрации сообщили журналистам, что указ будет стимулировать полицию к пересмотру практики применения силы, а также поможет лучше контролировать действия полицейских. Указ также направлен на стимулирование программ совместного реагирования полиции и социальных служб.

По словам высокопоставленного представителя администрации, указом предусмотрена практика набора полицейских из местных сообществ, "чтобы сблизить полицию с общинами". Он отметил, что указ был разработан после бесед с сотрудниками правоохранительных органов и представителями семей погибших от рук полиции.

В США с конца проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции, вызванные смертью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе.