Южная Корея пожаловалась на безуспешные попытки связаться с КНДР

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерству обороны Южной Кореи и министерству по делам объединения двух Корей не удается связаться с северокорейской стороной, сообщает "Ренхап".

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщает агентство со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства.

Не удается установить контакты с КНДР и министерству по делам объединения двух Корей.

Сеул и Пхеньян поддерживали связь дважды в день вплоть до понедельника. Горячие линии, которые были отключены в течение многих лет, были восстановлены в 2018 году.

Ранее власти КНДР объявили, что во вторник в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.