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В Пхеньяне призвали Сеул прекратить "бессмысленные разговоры о денуклеаризации"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Пхеньяне в субботу выступили с обвинениями в адрес Сеула в попытках вмешаться в процесс переговоров между КНДР и США, призвали Южную Корею прекратить "бессмысленные разговоры о денуклеаризации", передают корейские и западные СМИ.

"Действительно нелепо слушать бессмыслицу южнокорейских властей, у которых нет квалификации ни обсуждать, ни совать нос в вопросы Пхеньяна и Вашингтона", - говорится в заявлении отвечающего за переговоры с США северокорейского дипломата Квон Чон Гана.

В Пхеньяне раскритиковали Сеул за попытки вмешаться в процесс обсуждения вопроса денуклеаризации между КНДР и США и призвали прекратить их.

В миреКНДР осудила США за вмешательство в межкорейские отношенияЧитать подробнее

"Лучше всего остановить бессмысленные разговоры о денуклеаризации", - отмечается в его заявлении.

На этой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Переговоры о денуклеаризации КНДР, начатые президентом США Дональдом Трампом несколько лет назад, остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.

Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.

В свою очередь Штаты призывают международное сообщество сохранять действующие в отношении КНДР санкции до тех пор, пока она не выразит готовность вернуться за стол переговоров и не предпримет конкретных шагов к денуклеаризации.

Саммит США - КНДР в Ханое

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В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.На улице политиков ждали десятки школьников, размахивающие флажками Северной Кореи и СШАПосле личной встречи лидеры двух стран перешли к ужину. За столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни. Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".В Ханое Дональд Трамп также встретился с главой Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Их встреча прошла в президентском дворце.Многочисленные жители столицы Вьетнама выстраиваются вдоль пути следования кортежей, чтобы приветствовать мировых лидеровВласти Ханоя ввели беспрецедентные меры безопасности в городе. В столице Вьетнама развернуты дополнительные патрули военных и сотрудников полиции. Еще в минувшее воскресенье в город прибыли около 100 сотрудников службы госбезопасности КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает по итогам второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжения прогресса, достигнутого на саммите в Сингапуре в прошлом году.
В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.
КНДР Южная Корея США

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