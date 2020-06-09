Во вторник возобновились регулярные авиарейсы между Пекином и Уханем
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации КНР (УГАК) приняло решение о возобновлении пассажирских авиарейсов между Пекином и аэропортами провинции Хубэй, сообщили местные СМИ.
Первый рейс из аэропорта "Тяньхэ" административного центра Хубэя города Уханя в Пекин и обратно выполнит авиакомпания China Southern Airlines во вторник, 9 июня.
СМИ сообщают, что заявки на возобновление полетов в хубэйские аэропорты подали также авиакомпании Air China и China Eastern Airlines.
Ранее сообщалось, что "Тяньхэ" Уханя вошел в список китайских аэропортов, которые могут выбрать для своих полетов мировые авиакомпании.