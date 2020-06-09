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Brent подешевела до $40,29 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти во вторник начали снижаться после отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи.

Экономический кризис

К 14:15 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,51 (1,25%) к уровню закрытия торгов понедельника и находились у $40,29 за баррелью

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,5 (1,31%) - до $37,69 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в понедельник заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

"Рынок был разочарован тем, что Саудовская Аравия решила не продлять дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты", - заявили S&P Global Platts аналитики ANZ.

Эксперты также подчеркнули, что на настроения трейдеров повлияла новость о перспективах возвращения ливийских поставок на рынок. Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара (Sharara) может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Добыча на Шараре начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена Brent может в краткосрочной перспективе снова опуститься до $35 за баррель. Они отметили, что "ожидания спроса опережают его более постепенное и все еще неопределенное восстановление". Среди других факторов, которые могут прервать рост цен, эксперты назвали увеличение добычи сланцевой нефти в США, восстановление добычи в Ливии и сохранение больших запасов в нефтехранилищах.

"Снижение добычи позвонит сбалансировать нефтяной рынок, однако сокращение излишков запасов требует наращивания мировой экономической активности и значительного роста нефтяного спроса, помимо признаков восстановления, которые мы видим", - отметил, в свою очередь, управляющий директор группы корпоративного финансирования Moody's Стив Вуд.

Brent WTI Кувейт ОАЭ Саудовская Аравия ОПЕК Ливия

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