Самодельная бомба взорвалась на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Взрывное устройство малой мощности сработало на пути следования патруля российской военной полиции в районе города Кобани на севере Сирии, сообщили российские военные.

"В результате подрыва маломощного самодельного взрывного устройства (СВУ) никто не пострадал. Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования", - говорится в сообщении российского центра примирения сторон в Сирии.

По данным российских военных, попытка помешать патрулю проехать была предпринята неизвестными утром во вторник. Взрыв под машиной произошел в тот момент, когда машина развернулась в конечной точке маршрута.

Российская военная полиция патрулирует север Сирии и с воздуха - вертолетами российской армейской авиации. Она проводит патрулирование самостоятельно, а также на регулярной основе - совместно с турецкими военнослужащими.

27 мая в российском центре по примирению сторон в Сирии сообщили, что турецкий военный патруль подорвался на фугасе при совершении марша по трассе М-4 в Идлибской зоне деэскалации. Один турецкий военнослужащий, получивший множественные осколочные ранения и эвакуированный в Турцию, погиб.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Кроме того, сообщалось, что российские военные дислоцируются на ряде объектов на севере Сирии.