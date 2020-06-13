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Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию для переговоров по региональной проблематике

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье направятся в Турцию, сообщили в субботу в МИД России.

Как отмечается на сайте дипведомства, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации "для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес".

Турция Сергей Лавров Сергей Шойгу

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