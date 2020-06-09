В ВОЗ оценили способность пациентов с бессимптомным COVID-19 заражать других

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вероятность заразиться от бессимптомного носителя коронавируса невелика, сообщила в ходе пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

По ее словам, говоря о бессимптомных больных, следует выделять пациентов, которые переносят болезнь бессимптомно, а также тех, у кого симптомы еще не успели проявиться или они мягко выражены. Ван Керкхов отметила, что люди, у которых симптомы так и не проявляются, представляют намного меньшую угрозу для окружающих, чем те, у кого болезнь дает о себе знать.

Она также подчеркнула, что для борьбы с распространением коронавируса важнее всего выявлять пациентов с симптомами болезни и изолировать их на время лечения.

По словам ван Керкхов, ВОЗ анализирует данные из тех стран, где ведут подробный учет заболеваемости COVID-19, и организация продолжит изучать варианты передачи вируса.

Ранее ВОЗ рекомендовала носить маски, когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию. Маски советуют носить, к примеру, в общественном транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают. Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения средств защиты на лице.