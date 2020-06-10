В Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве премьера страны

Цветы на могиле Улофа Пальме, расположенной во дворе стокгольмской церкви Адольфа Фредрика Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Шведская прокуратура назвала имя убийцы премьер-министра страны Улофа Пальме, который был застрелен в 1986 году.

Как сообщает "Би-би-си", подозреваемый в убийстве - Стиг Энгстром - покончил с собой в 2000 году. Прокуратура полагает, что он убил премьера из-за левых убеждений Пальме.

Поскольку предъявить обвинения подозреваемому невозможно, дело закрыто.

Улоф Пальме был застрелен по пути домой из кинотеатра в 1986 году. В тот вечер он отпустил охрану домой и шел по улице вместе с женой. Убийство произошло на одной из самых оживленных дорог, и свидетелями стали десятки человек.

После убийства были допрошены тысячи человек, за него даже осудили мелкого преступника, но потом приговор отменили.

Стиг Энгстром работал в страховой компании Skandia, в тот вечер он задержался в офисе неподалеку от места убийства.

Изначально он проходил свидетелем по делу и даже заявлял, что пытался оказать премьеру первую помощь. В 2000 году он совершил самоубийство. Спустя 18 лет журналист Томас Петерссон предположил, что Энгстром на самом деле был убийцей.

Пальме занимал пост премьер-министра в 1969-1976 годах и в 1982-1986 годах. Он руководил Социал-демократической партией Швеции и был известен своими левыми взглядами. Его супруга Лизбет скончалась в 2018 году, так и не узнав, кто убил ее супруга.