В NORAD заявили, что истребители ВВС США перехватили группы российских "стратегов" близ Аляски

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Истребители ВВС США F-22 Raptor в среду перехватили две группы стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски, сообщило объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Первая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95, которых сопровождали истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, они приблизились на расстояние 20 морских миль (37 км) к берегам Аляски", - говорится в сообщении.

"Вторая группа, состоявшая из двух бомбардировщиков Ту-95 и дальнего радиолокационного обнаружения и управления самолета А-50, приближалась на расстояние 34 морских миль (59,3 км)", - отметили в командовании.

При этом указывается, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не входили непосредственно в воздушное пространство США.

"Перехват сразу нескольких российских самолетов демонстрирует готовность и способность сил NORAD защищать Родину 24 часа 7 дней в неделю и 365 дней в году", - заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.

Во время полета американских истребителей F-22 Raptor их действия поддерживали самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Ранее в среду Минобороны России сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - говорилось в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду. Продолжительность полета составила около 11 часов.