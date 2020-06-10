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В Японии сообщили о перехвате российского разведывательного самолета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Японские истребители в среду поднимались на идентификацию и сопровождение российского разведывательного самолета Ил-20 вблизи островов Хоккайдо и Хонсю, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

По его данным, российский военный самолет осуществлял полет вдоль западного побережья Хоккайдо и Хонсю над международными водами Японского моря. По имеющимся данным, Ил-20 пролетел около тысячи километров вдоль японской морской границы, а затем лег курсом на базу.

Ил-20 (по кодификации НАТО - Coot, "Лысуха") - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

Объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) также сообщало, что в среду истребители ВВС США F-22 Raptor вылетали на перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.

Ранее в среду Минобороны России сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - говорилось в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду. Продолжительность полета составила около 11 часов.

Япония Хоккайдо Хонсю Ил-20

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