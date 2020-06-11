Ракета упала в Багдаде рядом с посольством США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада вблизи посольства США, сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в Службе безопасности.

По предварительной информации, ракета упала на пустой площадке возле посольства США, вызвав возгорание.

К месту происшествия немедленно примчались бригады гражданской обороны и потушили пожар.

Отмечается, что атака не привела к каким-либо значительным потерям.

"Зеленая зона", в которой находятся штаб-квартиры правительства, парламента и иностранных миссий, регулярно подвергается ракетным обстрелам.