Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Тысячи пабов не смогут открыться в Великобритании, если не получат помощь от властей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании несколько тысяч пабов будут не в состоянии возобновить работу, когда будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом, пишет в четверг издание The Independent.

По его данным, торговая отраслевая организация UK Hospitality направила письмо министрам страны, в котором сообщила о необходимости финансово поддержать пабы, которые закрыты с середины марта и имеют огромные неоплаченные счета за аренду помещений.

"При нынешнем положении дел, когда наступит 24 июня, многие заведения не смогут платить за аренду. Мы понесли потери размером в квартальные доходы из-за коронавируса. И возможность торговли в период с июля по сентябрь будет довольно ограниченной", - говорится в письме исполнительного директора организации Кейт Николс.

Помимо проблем с арендой, пабы должны будут соблюдать правила социальной дистанции между посетителями в 2 метра, тогда как каждый четвертый паб не располагает достаточным пространством для этих нормативов.

По оценкам British Innkeepers' Association, 82% пабов, которые смогут открыться, будут работать лишь на половину своих возможностей.

Ограничительные меры для борьбы с коронавирусом в Великобритании начали действовать в конце марта. С июня местные власти начали ослаблять некоторые ограничения. В Англии на следующей неделе планируют открыть зоопарки, сафари-парки и магазины товаров не первой необходимости.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано почти 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. человек скончалось. По числу летальных исходов Великобритания занимает второе место среди остальных стран, на первой строчке - США.

Великобритания

Новости

Зеленский заявил, что не верит Порошенко и что с ним нельзя договариваться

Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тысяч человек

В США число инфицированных COVID-19 превысило 2 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Трамп изучает вопрос реформы полиции после гибели Флойда от рук полиции

Что произошло за день: среда, 10 июня

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

Врачи поручили итальянке фаршировать оливки во время операции на ее головном мозге

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');