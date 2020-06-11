Тысячи пабов не смогут открыться в Великобритании, если не получат помощь от властей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании несколько тысяч пабов будут не в состоянии возобновить работу, когда будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом, пишет в четверг издание The Independent.

По его данным, торговая отраслевая организация UK Hospitality направила письмо министрам страны, в котором сообщила о необходимости финансово поддержать пабы, которые закрыты с середины марта и имеют огромные неоплаченные счета за аренду помещений.

"При нынешнем положении дел, когда наступит 24 июня, многие заведения не смогут платить за аренду. Мы понесли потери размером в квартальные доходы из-за коронавируса. И возможность торговли в период с июля по сентябрь будет довольно ограниченной", - говорится в письме исполнительного директора организации Кейт Николс.

Помимо проблем с арендой, пабы должны будут соблюдать правила социальной дистанции между посетителями в 2 метра, тогда как каждый четвертый паб не располагает достаточным пространством для этих нормативов.

По оценкам British Innkeepers' Association, 82% пабов, которые смогут открыться, будут работать лишь на половину своих возможностей.

Ограничительные меры для борьбы с коронавирусом в Великобритании начали действовать в конце марта. С июня местные власти начали ослаблять некоторые ограничения. В Англии на следующей неделе планируют открыть зоопарки, сафари-парки и магазины товаров не первой необходимости.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано почти 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. человек скончалось. По числу летальных исходов Великобритания занимает второе место среди остальных стран, на первой строчке - США.