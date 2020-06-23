Британским пабам и парикмахерским разрешили открыться с 4 июля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании с 4 июля решило смягчить правило социального дистанцирования и в связи с этим произойдет дальнейшее смягчение локдауна: смогут открыться пабы, рестораны и ряд других заведений. О новом этапе снятия карантинных мер объявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает ВВС News.

Кроме учреждений общепита смогут открыться отели, кемпинги, парикмахерские, кинотеатры, музеи и библиотеки. Театры и мюзик-холлы не смогут показывать живые представления, но начнут репетиции.

Также правительство разрешит устраивать свадьбы с участием до 30 гостей и проводить религиозные церемонии.

С 4 июля в общественных местах обязательная дистанция составит 1 метр, но по возможности правительство рекомендует выдерживать двухметровое расстояние. Также остается рекомендация носить маски и использовать экраны для защиты лица. Учреждениям общепита советуют использовать на местах как можно меньше сотрудников и сократить до минимума контакты с клиентами. Также сервисы просят сохранять контактные данные посетителей, чтобы в случае заражения их можно было бы отследить и предупредить.

С этого же дня британцам разрешат встречаться семьями в любой обстановке. Школы снова откроются в сентябре.

"Сегодня мы можем сказать, что наше долгое общенациональное бездействие подходит к концу, - сказал Джонсон. - Мы принципиально доверяем британцам в том, что они будут руководствоваться здравым смыслом и учитывать все риски и помнить, что чем больше мы открываемся, тем более бдительными мы должны быть".

Ночные клубы и казино, боулинги, спортзалы, салоны красоты и бассейны останутся закрыты.