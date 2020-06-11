Amazon запретила полиции США использовать технологию компании по распознаванию лиц

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Amazon запретила полиции США использовать технологию компании по распознаванию лиц, срок моратория - один год, сообщается в блоге Amazon.

Вместе с тем организации, занимающиеся розыском пропавших детей, а также спасением жертв торговли людьми, по-прежнему смогут использовать технологию Amazon Rekognition, отметили в компании. Там напомнили, что компания уже давно выступает за ужесточение правил, регулирующих этическое использование технологии распознавания лиц.

В Amazon полагают, что Конгресс США готов к принятию таких мер. Речь идет о законопроекте о реформе полиции, один из пунктов которого включает запрет на использование федеральными правоохранительными органами в Штатах технологии распознавания лиц в реальном времени. Этот законопроект уже внесен в Конгресс.

"Мы надеемся, что мораторий сроком в один год даст Конгрессу достаточно времени, чтобы он внедрил подходящие правила (использования технологий распознавания лиц - ИФ) и мы готовы оказать ему помощь, если потребуется", - говорится в сообщении компании.

Такое решение Amazon приняла спустя несколько дней после того, как американская компания IBM отказалась разрабатывать и продавать программное обеспечение для распознавания лиц, обращает внимание портал The Verge. Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что его организация выступает против технологий, которые могут использоваться для "массового наблюдения, расовой дискриминации, нарушения основных прав и свобод человека".

The Verge со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института, проведенное в 2019 году, отмечает, что Amazon Rekognition недостаточно хорошо распознает лица темнокожих людей. Портал также обращает внимание, что активисты, правозащитники и законодатели уже несколько лет критикуют Amazon за то, что компания предоставляет свою технологию распознавания лиц полицейским. Критики обращают внимание на недостаточный контроль за тем, как эта технология используется правоохранительными органами в ходе расследований.

Отметим, что упомянутое решение Amazon приняла на фоне массовых протестов и беспорядков в США, вызванного гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских. Выступления в Штатах проходят под лозунгами борьбы с расизмом и полицейским насилием.