Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, уменьшилось на 355 тыс. и составило 1,542 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с момента начала кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и длящегося около трех месяцев.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,897 млн, а не 1,877 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,55 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 1,58 млн.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 2,002 млн по сравнению с 2,288 млн неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 мая, сократилось на 339 тыс. - до 20,929 млн. Эксперты ожидали снижения показателя до 20 млн.

Снижение показателей является хорошим знаком для экономики, все больше сотрудников возвращаются на свои рабочие места, отмечают аналитики.

Между тем наряду с обычными заявлениями на пособие по безработице на прошлой неделе 705,6 тыс. обращений были поданы в рамках временной федеральной программы помощи, введенной после начала пандемии. Сорок два штата предоставили данные о подобных заявках, которые могут подавать люди, не имеющие права претендовать на стандартные пособия (например, самозанятые).

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта составляет 44,2 млн. Недельный пик почти в 7 млн обращений был зафиксирован в последнюю неделю марта.