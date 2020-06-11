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Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, уменьшилось на 355 тыс. и составило 1,542 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с момента начала кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и длящегося около трех месяцев.

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Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,897 млн, а не 1,877 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,55 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 1,58 млн.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 2,002 млн по сравнению с 2,288 млн неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 мая, сократилось на 339 тыс. - до 20,929 млн. Эксперты ожидали снижения показателя до 20 млн.

Экономический кризис

Снижение показателей является хорошим знаком для экономики, все больше сотрудников возвращаются на свои рабочие места, отмечают аналитики.

Между тем наряду с обычными заявлениями на пособие по безработице на прошлой неделе 705,6 тыс. обращений были поданы в рамках временной федеральной программы помощи, введенной после начала пандемии. Сорок два штата предоставили данные о подобных заявках, которые могут подавать люди, не имеющие права претендовать на стандартные пособия (например, самозанятые).

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта составляет 44,2 млн. Недельный пик почти в 7 млн обращений был зафиксирован в последнюю неделю марта.

США

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