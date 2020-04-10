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Американцам предрекли рекордную безработицу со времен после Великой депрессии

Американцам предрекли рекордную безработицу со времен после Великой депрессии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США, как ожидается, продемонстрирует максимальный в истории спад в текущем квартале, тогда как безработица достигнет рекордного уровня за все время после окончания Великой депрессии, вслед за чем последует умеренное и затяжное восстановление, пишет в пятницу Bloomberg.

Экономический кризис

Согласно консенсус-прогнозу 69 экономистов, опрошенных агентством, ВВП США в апреле-июне снизится на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6%, максимума с 1940-х годов.

Падение ВВП, вероятно, будет расценено Национальным бюро экономических исследований США как первая рецессия с 2007-2009 годов, отмечает Bloomberg. Во втором полугодии, по прогнозам, начнется возобновление экономического роста, но экономисты предупреждают, что оно не будет быстрым. Федеральная резервная система (ФРС), как ожидается, будет удерживать процентные ставки около нуля до первой половины 2022 года.

"Даже если экономика начнет восстанавливаться в середине мая, более чем 20 млн американцев к этому времени останутся без работы, при этом падение ВВП с пикового уровня до потенциального дна, вероятно, составит около 13%, что более чем в три раза глубже, чем в период мирового финансового кризиса", - отмечает экономист ING Financial Markets Джеймс Найтли.

По его словам, это будет "постепенное восстановление экономики", и пройдет не один месяц, прежде чем ситуация вернется в обычное русло.

Безработица, как прогнозируется, будет постепенно снижаться после достижения пика во втором квартале, однако ее уровень в последние три месяца 2020 года составит не менее 8,1%. В 2022 году безработица ожидается на уровне 5,4%.

Опрос Bloomberg проводился в период с 3 по 10 апреля, когда были опубликованы данные по числу новых обращений за пособиями по безработице в США.

За последние три недели количество заявок на пособие по безработице в США взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн. Безработица в марте подскочила до 4,4% - максимума более чем за 2,5 года.

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США Великая депрессия Джеймс Найтли ING Financial Markets

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