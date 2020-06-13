Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тысяч человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 субботы по московскому времени достигло 425 869 человек, увеличившись за сутки на 4 413, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро четверга этот показатель составлял 5 255 человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается 7 млн 650 тыс. 696 инфицированных COVID-19, прирост случаев заболевания составил 136 221. Излечились более 3,6 млн человек.

Тройку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 составляют США, где выявлены 2 млн 048 тыс. 986 инфицированных (114 669 скончались), Бразилия с 828 810 заболевшими (41 828 человек умерли) и Россия, где по данным оперштаба на утро пятницы зарегистрированы 511 423 случаев заражения и 6 715 летальных исходов.

Число заболевших превысило отметку в 100 тысяч человек в Индии (308 916 заболевших и 8 884 умерших), Великобритании (292 588 случаев заражения и 41 566 летальных исходов), Испании (243 209 инфицированных и 27 136 погибших), Италии (236 305 заболевших и 34 223 умерших), Перу (214 788 случаев COVID-19 и 6 072 летальных исходов).

Во Франции - 193 220 заболевших (29 377 умерших), в Германии - 187 226 (8 783), в Иране - 182 525 (8 659), в Турции - 175 218 (4 778), в Чили - 160 846 (2 870), в Мексике - 139 196 (16 448), в Пакистане - 132 405 (2 551), в Саудовской Аравии - 119 942 (893).

По сообщению сайта Worldometer, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 739 тыс. 831 человек, скончались 428 337 пациентов, излечились 3,96 млн. Уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 55 против 54,4 в минувшую пятницу. В США он достиг 353 человек, в Испании - 580, в Великобритании - 611, в Италии - 566, в Бразилии - 197, во Франции - 450, в Германии - 106, в Турции - 57, в Иране - 103, в Индии - 6, в Перу - 191, в Чили - 150, в Мексике - 128, в Пакистане - 12, в Саудовской Аравии - 26.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.