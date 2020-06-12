В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.

Суточный прирост уже 11 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста остался на уровне 1,8%.

Общее число заболевших достигло 511 423. Россия по числу новых случаев (по данным Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвертое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.).

Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве - 1714. Коэффициент распространения инфекции в столице продолжил падать, и сейчас составляет 0,76. В России коэффициент вторые сутки остается на уровне 0,98.

Скончались за последние сутки 183 человека, общее число жертв в стране выросло до 6 715 летальных исходов.

Поправились и выписаны за весь период 269 370 пациентов, в том числе 8 220 человек за последние сутки.