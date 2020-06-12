Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.

Суточный прирост уже 11 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста остался на уровне 1,8%.

Общее число заболевших достигло 511 423. Россия по числу новых случаев (по данным Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвертое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.).

Новые больные выявлялись в 85 регионах, больше всего в Москве - 1714. Коэффициент распространения инфекции в столице продолжил падать, и сейчас составляет 0,76. В России коэффициент вторые сутки остается на уровне 0,98.

Скончались за последние сутки 183 человека, общее число жертв в стране выросло до 6 715 летальных исходов.

Поправились и выписаны за весь период 269 370 пациентов, в том числе 8 220 человек за последние сутки.

Хроника коронавируса. Июнь.

24
Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытиюВ Индии начали продавать защитные маски с портретами мировых лидеровПарикмахер из Турина организовала работу в палатке на открытом воздухе10 июня. В Иране суточный прирост зараженных SARS-CoV-2 вырос до 2 тысяч, это произошло через несколько дней после полного снятия всех карантинных ограничений.10 июня. В Тель-Авиве после ослабления карантинных ограничений открылись клубы на открытом воздухе в формате тихих вечеринок.9 июня. Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей.9 июня. В Непале прошла акция протеста из-за неэффективности принятых правительством мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.8 июня. В Брюсселе клоуны-волонтеры выступили в поддержку медработников и зараженных у больницы Сен-Пьер.7 июня. В нидерландском Неймегене танцы возобновились в новом формате: участники двигались, не вставая со стульев, которые были расставлены в зале на расстоянии 1,5 м.6 июня. В Иордании открылись рестораны и кафе на фоне смягчения карантинных ограничений. В стране зафиксировано 808 заражений COVID-19 и 9 смертей.5 июня. В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытию
Хроника 09 января – 12 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Минтранс обеспокоило, что поезда с российским углем застревают на границе с Китаем

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится
Экономический кризис

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

В Минздраве занялись разработкой "плавающего" режима ограничений

В Калининграде взят под домашний арест второй полицейский из-за гибели задержанного от кипятка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');