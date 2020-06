Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на платформе в Атлантике

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу на орбиту с 58 интернет-спутниками, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматической плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 629 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через 8 минут 42 секунды после старта ракеты.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 5:21 по времени Восточного побережья США (12:21 по Москве) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в третий раз.