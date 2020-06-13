Активисты начали расходиться с площади Республики в Париже

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Площадь Республики в Париже начала пустеть после субботней акции протеста против расизма, в ходе полицейские применили слезоточивый газ, сообщила вечером в субботу Le Figaro.

Организаторы призывают участников многотысячной акции против расизма и полицейского насилия спокойно покинуть площадь. При этом они объявляют о своем намерении "поставить на колени" полицейских.

Раздаются также призывы к проведению другой манифестации 27 июня в поддержку палестинского народа.

По данным полиции, всего в акции на площади Республики приняли участие около 15 тысяч человек. Арестованы 26 активистов.

В целом проходившая мирно манифестация была обострена попыткой группы людей в черном атаковать стражей порядка камнями и другими предметами на прилегающей к площади улице. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Это обострение послужило сигналом к выдвижению полицейских на площадь и выдавливанию с нее манифестантов с помощью слезоточивого газа, распространившегося по всему пространству площади, передают журналисты Le Figaro с места события.

Как сообщалось, по призыву семьи чернокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами, манифестации были организованы в субботу в Париже и в нескольких крупных городах Франции, в том числе в знак солидарности с акциями "Black lives matter", проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Парижский префект полиции напомнил накануне, что запрет на собрания более 10 человек из-за пандемии коронавируса остается в силе, и в полиции подчеркивают, что манифестация не была официально заявлена.

Организаторы планировали пройти маршем от площади Республики до площади Опера, но полиция заблокировала их движение, требуя проведения статичной акции.

Полицейские задержали 12 человек, развернувших на крыше одного из зданий площади Республики транспарант "White lives matter", обличающий "антибелый расизм". По данным полиции, в адрес этой группы на площади раздавались оскорбления антисемитского содержания. Но организаторы категорически отвергают эти утверждения, называя их ложными.