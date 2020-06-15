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Помпео встретится с представителями Китая на Гавайях в начале недели

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с китайскими официальными лицами на Гавайях в начале недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного дипломата.

По их данным, Помпео обсудит широкий круг вопросов в ходе встреч, которые пройдут на военно-воздушной базе Хикем. Отмечается, что госсекретарь будет находиться на Гавайях около суток.

Источники не сообщили телеканалу, с кем конкретно Помпео встретится, и заявили, что не планируют брать с собой репортеров. Западный дипломат добавил, что госдеп держит планы в тайне.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином обостряется уже несколько месяцев в результате пандемии коронавируса и голосования китайского законодательного органа за введение закона "О национальной безопасности" в Гонконге.

Китайские официальные лица в последние дни также критиковали США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшими за этим протестами.

22 июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли должен встретиться с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Ранее Биллингсли сообщил в твиттере, что Китай пригласили присоединиться к переговорам, но Пекин ответил отказом.

Китай США Гавайи Майк Помпео

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